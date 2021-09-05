فاوتشي: جرعة فايزر المعززة ستكون جاهزة على الأرجح في 20 سبتمبر

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأمريكي إن جرعة شركة فايزر المعززة ستكون جاهزة على الأرجح بحلول 20 سبتمبر وهو التاريخ الذي تستهدفه الإدارة، في حين أن جرعة شركة موديرنا ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من الوقت للموافقة عليها.

وقال فاوتشي لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد: "كنا نأمل في أن يتم طرح كلا المرشحين، كلا المنتجين فايزر وموديرنا في الأسبوع الذي يبدأ يوم 20 من الشهر.. أسبوع العشرين. من المحتمل أن يكون لدينا جرعة معززة من أحد اللقاحين، ثم سيتبعه الثاني بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف فاوتشي أن سبب التأخير هو رغبة الإدارة في الحصول على "الموافقة التنظيمية المناسبة من إدارة الغذاء والدواء، ثم التوصية من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين".