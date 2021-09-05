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‏الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا ويطالب بتحرير الرئيس كوندي

10:09 م الأحد 05 سبتمبر 2021
‏الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا ويطالب بتحرير الرئيس كوندي

الاتحاد الافريقي

وكالات

‏أدان الاتحاد الإفريقي الأحد، الانقلاب العسكري في غينيا ويطالب بالتحرير الفوري للرئيس ألفا كوندي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد أنه يتابع شخصيًا الوضع في غينيا.

وقال جوتيريش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد "أتابع شخصيا الوضع في غينيا وعن عن كثب.. وأدين بشدة السيطرة على الحكومة بقوة السلاح".

وأضاف: "أدعو لإطلاق سراح فوري لرئيس البلاد ألفا كوندي".

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في نبأ عاجل اليوم الأحد بأن الجيش في غينيا كوناكرى سيطر على السلطة وأبطل العمل بالدستور .

كما أفادت الوكالة نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" بأنه تم احتجاز الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الوضع هناك متوتر للغاية خاصة في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في حي كالوم. وتردد أن الجيش يُسيّر دوريات في شوارع كوناكري.

وأفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع المنطقة التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

وذكرت "بلومبرج" أن إطلاق النار بدأ عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في حي كالوم. وقال شهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة أحياء أخرى.

الاتحاد الإفريقي غينيا ألفا كوندي تويتر أنطونيو جوتيريش

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