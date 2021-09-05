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وزيرة الخارجية الليبية والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه الدعم المقدم من الاتحاد

09:24 م الأحد 05 سبتمبر 2021
وزيرة الخارجية الليبية والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه الدعم المقدم من الاتحاد

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

طرابلس - (أ ش أ):

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش اليوم الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنتونيو سابادال أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وفي مختلف المجالات.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما بمقر الوزارة بطرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الترتيبات والخطوات المتخذة، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده نهاية ديسمبر 2021.

ومن المتوقع أن يبدأ المسؤول الأوروبي زيارة لليبيا يوم الخميس المقبل لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين تتعلق بالعلاقات الليبية - الأوروبية، وآخر تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.

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نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية الاتحاد الأوروبي

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