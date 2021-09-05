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حكومة جنوب أفريقيا تمنح الرئيس السابق زوما إفراجًا صحيًا مشروطًا

08:55 م الأحد 05 سبتمبر 2021
حكومة جنوب أفريقيا تمنح الرئيس السابق زوما إفراجًا صحيًا مشروطًا

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

كيب تاون - (د ب أ)

منحت هيئة السجون فى جنوب أفريقيا، الرئيس السابق جاكوب زوما إفراجًا صحيًا مشروطًا بعد أقل من شهرين من سجنه بتهمة ازدراء المحكمة.

وذكرت إدارة الخدمات الإصلاحية في بيان لها أن السلطات أطلقت سراح زوما بعد تلقى تقرير طبي، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب شروط إطلاق سراح زوما "يجب أن يمتثل لمجموعة محددة من الشروط وسيخضع للاشراف حتى تنتهى مدة عقوبته".

وتم القبض على زوما يوم 7 يوليو بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لقيامه بتحدي أمر قضائي للإدلاء بشهادته في تحقيق حول الكسب غير المشروع. وأثار احتجازه أعمال شغب مميتة من قبل مؤيديه حيث لقى 354 شخصًا حتفهم خلالها.

جاكوب زوما حكومة جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

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