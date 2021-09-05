أكثر من 4.5 مليون حالة وفاة حول العالم بكورونا

باريس - (ا ف ب)

أظهر تعداد قامت به وكالة الأنباء الفرنسية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا الإجمالية بلغت 4,539,397 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019.

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 4,539,397 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 10,00 ت غ.

كما سجلت 218,966,150 إصابة على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير. وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتظل نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1549 وفاة إضافية والمكسيك (993) وروسيا (799).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (643,669) والإصابات (39,549,299)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 581,914 وفاة (20,830,495 إصابة)، ثم الهند مع 439,895 وفاة (32,903,289 إصابة) والمكسيك مع 261,496 وفاة (3,387,885 إصابة) والبيرو مع 198,364 وفاة (2,152,118 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 602 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (311) والبوسنة (300) ومقدونيا الشمالية (287) وجمهورية تشيكيا (284) ثم مونتينيغرو (276).

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 10,00 ت غ الجمعة 1,444,902 وفاة (43,415,848 إصابة) فيما سجلت أوروبا 1,255,063 وفاة من بين 63,555,958 إصابة. وسجّلت آسيا 785,922 وفاة (50,585,531 إصابة).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 670,648 وفاة (41,053,945 إصابة). وسجّلت إفريقيا 197,742 وفاة (7,851,924 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 183,378 وفاة (12,377,934 إصابة). وأحصت أوقيانيا 1742 وفاة (125,019 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.