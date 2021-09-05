وزراء صحة مجموعة العشرين يتفقون على تحقيق مزيد من العدالة في توزيع اللقاحات

روما - (د ب أ)

اتفق وزراء الصحة في الاقتصادات العشرين الرائدة في العالم على العمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة في توزيع لقاحات كوفيد-19، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في روما حول الخطوات التالية في الجهود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن الشروط موجودة للموافقة على ما اطلق عليه وزراء مجموعة العشرين "ميثاق روما".

وذكر سبيرانزا أن أحد الالتزامات الرئيسية للميثاق هو توزيع أكثر عدلا للقاحات خارج الدول الغنية على أساس الفهم المشترك بأن التطعيم حق للجميع وليس امتيازا لقلة من الدول.

وأعلن وزير الصحة الالماني ينس شبان على هامش الاجتماع ان المانيا تعتزم توفير 100 مليون جرعة لقاح ضد الفيروس للحملة الدولية للتلقيح قبل نهاية العام.

وقال شبان: "هذا هو نفس العدد الذي قمنا بتطعيم (الأشخاص) في بلدنا به حتى الآن"، مضيفا أن هذه المساهمة ستساعد على تحقيق هدف تطعيم ما لا يقل عن 40% من سكان العالم قبل عام 2022.

ويركز اجتماع مجموعة العشرين، الذي تستضيفه إيطاليا ويستمر ليومين، على المعركة الجارية ضد كورونا بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل المستقبلي مع الأوبئة.

ويبحث الوزراء أيضا طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلا. وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف هو "رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ بأنه لا ينبغي التخلي عن أي شخص".

ويُعتبر هذا الاجتماع واحدا من الاجتماعات الوزارية التي عُقدت مؤخرا لمجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر المقبل في روما.