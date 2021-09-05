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الكرملين: عضوية أوكرانيا في الناتو تهديد لروسيا

07:03 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الكرملين: عضوية أوكرانيا في الناتو تهديد لروسيا

دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، رغبة أوكرانيا المستمرة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وترحيب الولايات المتحدة بالانضمام بأنه "تهديد مباشر لروسيا".

وقال بيسكوف - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو نهج محتمل للبنية التحتية العسكرية للناتو على حدود روسيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه من أجل الانضمام إلى الناتو، يجب على أوكرانيا أن تفي بعدد من الشروط التي ستسمح للبلاد بالوفاء بمعايير الحلف.

وفي السياق ذاته أكد رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي، أن الجانب الأوكراني يؤيد وجود الناتو في البحر الأسود.

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