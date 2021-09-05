السفارة الأمريكية في الرياض تدين هجوم الحوثيين على المنطقة الشرقية السعودية

الرياض - (أ ش أ):

شددت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وأدانت السفارة الأمريكية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأحد هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وأضافت أن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الهجمات تطيل أمد الصراع في اليمن.

وحثت السفارة الأمريكية، مجددا، الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع.