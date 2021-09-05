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العراق يسمح لـ40 آلف إيراني وخليجي بإحياء مراسم أربعينية الأمام الحسين

05:51 م الأحد 05 سبتمبر 2021
العراق يسمح لـ40 آلف إيراني وخليجي بإحياء مراسم أربعينية الأمام الحسين

مراسم أربعينية الأمام الحسين -أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد السماح لـ40 ألف زائر إيراني وخليجي بأحياء مراسم أربعينية الأمام الحسين بن علي في محافظة كربلاء.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بفيروس كورونا بعد إجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الموافقة على دخول 30 الف زائر إيراني و10الاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء الزيارة الأربعينية عبر المطارات العراقية الدولية حصراً على أن يجلب الزائر شهادة فحص "بي سي ار سالب" أجرى خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى العراق.

وقرر الأجتماع عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2021/2022 ما لم يجلبوا كارت التلقيح وأن يكون الدوام حضوريا وأداء الامتحانات بشكل حضوري.

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