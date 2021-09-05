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حمودة صباغ يفوز برئاسة مجلس الشعب السوري

05:50 م الأحد 05 سبتمبر 2021
حمودة صباغ يفوز برئاسة مجلس الشعب السوري

حمودة صباغ

دمشق - (أ ش أ):

انتخب مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، خلال جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث، حمودة صباغ بالتزكية كونه المرشح الوحيد، فيما فاز محمد أكرم العجلاني بمنصب نائب رئيس المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن المجلس خصص جلسته، اليوم؛ لانتخابات المكتب السنوية.

من جهته، قال صباغ - في تصريح، اليوم - إن هذه الدورة الاستثنائية خصصت لانتخابات مكتب المجلس السنوية ومناقشة البيان الحكومي، مشيراً إلى أن انتخابات مكتب المجلس السنوية تمثل جزءاً من المسؤوليات الجماعية الكبيرة التي يتحملها المجلس في ظل هذه المرحلة المصيرية والظروف الصعبة التي تمر بها سورية.

وأكد صباغ أهمية تكثيف الجهود وفقاً للإمكانات المتاحة من أجل النجاح في تجاوز الصعاب وإنجاح العمل البرلماني والمؤسساتي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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حمودة صباغ مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني سوريا

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