"انقلاب غينيا".. متمردون من الجيش يعتقلون الرئيس ويعطلون العمل بالدستور (فيديو وصور)

وكالات:

أعلن متمردون من القوات الخاصة التابعة للجيش الغيني، القبض على الرئيس ألفا كوندي، وحل جميع مؤسسات الدولة ووقف العمل بالدستور، وغلق حدود البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن أحد "الانقلابيين" بالزي العسكري ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل بدون أن يبثه التلفزيون الوطني، قائلا "قررنا بعد القبض على الرئيس ... حل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

وبثّ الانقلابيون، على حد وصف فرانس برس، فيديو للرئيس كوندي مقبوضا عليه فيما رفض الفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "المتمردين (أثاروا) الرعب" في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، و(القوات) الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".