أفغانستان تحت حكم طالبان: مقتل ضابطة شرطة على يد مسلحين في إقليم غور

كابول- (بي بي سي):

قتلت ضابطة شرطة على يد مسلحين م مساء أمس في مدينة فيروزكوه عاصمة إقليم غور وسط أفغانستان. كما أكدت مصادر لبي بي سي.

وهناك الكثير من المخاوف بخصوص أوضاع النساء في أفغانستان تحت حكم طالبان، خصوصا أن ممارسات طالبان بحق النساء خلال الفترة ما بين 1996 و2001 لا تزال حاضرة في الأذهان حين فرض عليهن ارتداء البرقع، وكن عرضة لأشد العقوبات عند قيامهن بأي فعل لا يتوافق مع أيدولوجية طالبان.