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اليابان: مرشحون محتملون داخل الحزب الحاكم يستعدون لخلافة رئيس وزراء البلاد

01:48 م الأحد 05 سبتمبر 2021
اليابان: مرشحون محتملون داخل الحزب الحاكم يستعدون لخلافة رئيس وزراء البلاد

سوجا يوشيهيديه

طوكيو- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأحد، أن هناك مرشحين محتملين داخل الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان يستعدون لخوض سباق خلافة رئيس الوزارء سوجا يوشيهيديه، وذلك بعد قراره المفاجئ بالانسحاب من انتخابات زعامة الحزب.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن سوجا أعلن يوم الجمعة الماضي أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة للحزب الليبرالي الديمقراطي، بالقول إنه يريد التركيز على جهود مكافحة عدوى فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الياباني السابق كيشيدا فوميئو - الذي أعلن بالفعل عزمه الترشح عبر الإنترنت - اجتمع مع أعضاء مجلس محافظة أوكيناوا وطلب دعمهم.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الشؤون الداخلية اليابانية السابقة تاكائيشي ساناي أبدت اهتماما بالترشح وتجهيز الوثائق المطلوبة، وكذلك تواصل وزير الدفاع السابق إيشيبا شيجيرو مع مشرعين آخرين لتقييم الوضع داخل الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 17 سبتمبر الجاري، وستُجرى الانتخابات وعدّ الأصوات في 29 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

سوجا يوشيهيديه اليابان الحزب الحاكم فيروس كورونا وزير الخارجية الياباني

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