الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تصعيد خلال الأعياد اليهودية
تل أبيب- (د ب أ):
أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد بأن الجيش يستعد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غدا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه تم تعزيز القوات المرابطة على الحدود مع القطاع ووضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد.
ونقلت عن مصادر أمنية ان إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في نفس الوقت مستعدة له.
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