Masrawy logo white

الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تصعيد خلال الأعياد اليهودية

01:42 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تصعيد خلال الأعياد اليهودية

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد بأن الجيش يستعد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غدا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه تم تعزيز القوات المرابطة على الحدود مع القطاع ووضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد.

ونقلت عن مصادر أمنية ان إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في نفس الوقت مستعدة له.

الجيش الإسرائيلي الأعياد اليهودية هيئة البث الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية

الخبر التالى:

تقرير لبناني : مناطق الشمال وعكار بلا شبكة اتصالات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|"التخابر مع داعش ليبيا".. الإعدام لـ3 متهمين والسجن المشدد لـ7 آخرين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا