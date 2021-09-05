اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في روما سيركز على احتواء جائحة كورونا

روما- (د ب أ):

يجتمع وزراء صحة مجموعة العشرين للدول الرائدة اقتصاديا في العالم في وقت لاحق اليوم الأحد في روما لمناقشة الخطوات المستقبلية في الجهود العالمية لاحتواء جائحة كورونا.

وسوف يركز اجتماع مجموعة العشرين، الذي تستضيفه إيطاليا ويستمر ليومين، على المعركة الجارية ضد كورونا بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل المستقبلي مع الأوبئة.

ويبحث الوزراء أيضا طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلا. وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف هو "رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ بأنه لا ينبغي التخلي عن أي شخص".

ويُعتبر هذا الاجتماع واحدا من الاجتماعات الوزارية التي عُقدت مؤخرا لمجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر المقبل في روما.

وقبيل انعقاد الاجتماعات الرئيسية، أثار وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا احتمال إعادة فرض القيود إذا لم تستعد حملات التطعيم البطيئة زخمها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن سبيرانزا القول إنه لمكافحة الوباء، الذي لا يزال موجودا بشكل كبير: "إما أن نعيد تنشيط حملة التطعيم، أو نضطر إلى تصور أنه في مرحلة معينة ستصبح إجراءات الماضي ضرورية".

وأضاف سبيرانزا أن إيطاليا تهدف إلى توقيع "ميثاق روما" لتطعيم الجميع في جميع أنحاء العالم.

وقبيل الاجتماع، استضاف سبيرانزا خبراء لإجراء محادثات حول الصحة العقلية. وقال "لا صحة وعافية بدون صحة نفسية كاملة ... خلال الأشهر الصعبة للجائحة، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية".