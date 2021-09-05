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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال

12:17 م الأحد 05 سبتمبر 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله- (أ ش أ):

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن ما يزيد على 140 مستوطنا قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد المبارك، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

بدورها، ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن المستوطنين نفذوا 23 اقتحامًا للمسجد الأقصى في شهر أغسطس الماضي.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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