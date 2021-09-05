جنون البقر: البرازيل تعلق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين إثر اكتشاف إصابتين

ريو دي جانيرو- (بي بي سي):

أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتي إصابة بمرض جنون البقر.

وجاءت الخطوة المؤقتة بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتين غير اعتياديتين من المرض المعروف علميا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.

وأخطرت البرازيل رسميًا المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتين المكتشفتين. وأكدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية جمعت عينات من لحوم الأبقار من عدد من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحالتين اللتين عثر عليهما هما حالتان متفرقتان للمرض الذي يصيب الأبقار بشكل تلقائي بين الحين والآخر.

وأضاف البيان أنه لا علاقة للحالتين المكتشفتين بتناول غذاء ملوث.

وتسهم البرازيل بنحو ربع ما يتم تصديره عالميا من لحوم الأبقار، محتلة بذلك الصدارة في هذا الصدد. وتعدّ الصين أكبر مستوردي لحوم الأبقار البرازيلية في العالم.

وجاءت خطوة تعليق الصادرات بموجب اتفاقية ثنائية بين البرازيل والصين.

وفي يونيو 2019، كانت البرازيل قد علقت بشكل مؤقت صادراتها من الماشية إلى الصين إثر اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في ولاية ماتو غروسو غربي البلاد.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في حقبة الثمانينيات في بريطانيا ومنها انتشر إلى العديد من دول أوروبا والعالم متسببًا حينذاك في أزمة استهلاكية وأخرى بصناعة منتجات اللحم البقري.

وانتشرت رقعة الإصابات بجنون البقر جراء قيام المزارعين بتغذية الماشية بعلف يحتوي على بقايا حيوانات نافقة كانت مصابة.

وكان أن تحوّر العامل المسبب لجنون البقر وأصاب الإنسان بما يعرف باسم مرض كرويزفلد جاكوب الذي يصيب الدماغ ويؤدي إلى الوفاة وهو ناجم عن تناول لحوم أبقار مصابة.