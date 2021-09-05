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مسؤول عسكري أمريكي: أفغانستان تتجه نحو الحرب الأهلية

08:48 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
مسؤول عسكري أمريكي: أفغانستان تتجه نحو الحرب الأهلية

الجنرال مارك ميلي

واشنطن - (د ب ا):
قال رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وقال ميلي في حوار أمس السبت مع شبكة فوكس نيوز في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا" تقديري العسكري هو أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية".

وأضاف" لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم".

وحذر من أن مثل هذا التطور قد يدفع بدوره الجماعات الارهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان.

وأوضح أن الخوف هو أن يعيد تنظيم القاعدة نفسه وأن يوسع متطرفو تنظيم الدولة الاسلامية " داعش" من نفوذهم ، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية ."

وقال" يمكن رؤية ظهور جديد للارهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرا، ونحن سوف نراقب ذلك".

ويشار إلى أن انسحاب أخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول الاسبوع الماضي مثل نهاية المهمة العسكرية لأمريكا وحلفائها في أفغانستان بعد نحو 20 عاما.

هيئة الاركان الأمريكية أفغانستان حرب أهلية

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