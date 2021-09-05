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إصابتان وأضرار في السعودية بعد اعتراض صاروخ باليسيتي أطلقه الحوثيون

08:47 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
إصابتان وأضرار في السعودية بعد اعتراض صاروخ باليسيتي أطلقه الحوثيون

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
تُواصل الدفاعات الجوية السعودية التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحوثيون باتجاه مناطق بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي القول إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة 2131 من مساء السبت صاروخا باليستيا "أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان ) وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العابرة للحدود.

الصواريخ الباليستية الطائرات المسيرة الحوثيون السعودية الدفاعات الجوية

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