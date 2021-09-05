اليابان تسارع لإنشاء مواقع علاج مؤقتة لمرضى كوفيد- 19 في مواجهة أزمة نقص أسرة المستشفيات

طوكيو - أ ش أ:

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الأحد عن تسارع الحكومات المحلية في اليابان إلى إنشاء مواقع علاج مؤقتة لمرضى كوفيد- 19، حيث تسبب الارتفاع الأخير في الإصابات في نقص خطير في أسرة المستشفيات على الصعيد الوطني؛ مما اضطر 25 حكومة محلية بالفعل إلى افتتاح مثل هذه المرافق أو التخطيط لهذه الخطوة.

لكن الدراسة الاستقصائية - التي أجريت على مستوى البلاد في الفترة من 26 أغسطس إلى الخميس الماضي - وجدت أيضًا أن معظم الحكومات لا تزال تواجه صعوبات في تأمين الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية لتشغيل المواقع.

وتجاوزت المستويات القياسية لحالات الإصابة بكوفيد-19، الناجمة عن انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والأكثر قابلية للانتقال لفيروس كورونا، قدرات المستشفيات على علاج المرضى في أجزاء كثيرة من اليابان.

وفي إطار مواجهة أزمة اكتظاظ نظام الرعاية الصحية بشكل متزايد، نصحت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا البلديات في أوائل أغسطس الماضي بالموافقة على دخول يعانون من أعراض حادة فقط لتلقي العلاج على أسرة المستشفيات.