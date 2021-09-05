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واشنطن بوست: سيدة أمريكا الأولى تدرس في الجامعة حضوريا في سابقة تاريخية

08:32 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
واشنطن بوست: سيدة أمريكا الأولى تدرس في الجامعة حضوريا في سابقة تاريخية

جيل بايدن

واشنطن - أ ش أ:
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن سيدة أمريكا الأولى "جيل بايدن" الحاصلة على الدكتوراة في مجال التعليمـ سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في التدريس الجامعي، لكن بشكل حضوري هذه المرة، وسط تفشي سلالة (دلتا) المتحورة من فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة - عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد - إن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.
ونقلت عن متحدث باسم السيدة الأولى - في رسالة عبر البريد الإلكتروني - قوله "بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة الى أن السيدة الأولى ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.
جدير بالذكر أن جيل بايدن بدأت التدريس في فيرجينيا عندما كان زوجها نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لتصبح بذلك أول سيدة أمريكية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.
ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

هذا المحتوى من

جيل بايدن واشنطن بوست الدكتوراة سلالة دلتا فيروس كورونا

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