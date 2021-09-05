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ميركل تعتزم زيارة الإقليم المتضرر من الفيضانات للاطلاع على أعمال التطهير

07:47 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
ميركل تعتزم زيارة الإقليم المتضرر من الفيضانات للاطلاع على أعمال التطهير

أنجيلا ميركل

كولونيا - (د ب أ):
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تعود مجددا لولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا اليوم الأحد لزيارة المناطق المتضررة بشكل خاص من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في منتصف يوليو الماضي.

وسيرافق ميركل خلال الزيارة أرمين لاشيت رئيس وزراء الولاية، والمرشح أيضا على منصب المستشارية من تيار المحافظين خلال الانتخابات البرلمانية الوطنية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيتوجه الاثنان أولاً إلى الشمال الغربي من منطقة ساورلاند لرؤية التقدم المحرز في أعمال التطهير وإعادة الإعمار الضخمة. ومن المقرر أن تلتقي ميركل أيضا بعمال الطوارئ.

وستشارك ميركل عقب ذلك في مؤتمر محلي حول إعادة الإعمار في مدينة هاجن بوادي الرور.

وفي منطقة شمال غرب ساورلاند، كانت الفيضانات أسوأ في بلدة ألتينا الصغيرة، والتي كانت في وقت ما معزولة فعليا عن العالم الخارجي بعد الانهيارات الأرضية والفيضانات.

أنجيلا ميركل الفيضانات أعمال التطهير ألمانيا

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