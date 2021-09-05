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الهند تسجل أكثر من 42 ألف إصابة و308 وفيات بفيروس كورونا خلال يوم

07:44 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
الهند تسجل أكثر من 42 ألف إصابة و308 وفيات بفيروس كورونا خلال يوم

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ:
سجلت وزارة الصحة الهندية 42 ألفا و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و988 ألفا و673 شخصا.
وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 308 وفيات جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 440 ألفا و533 شخصا.
وأفادت بأن 38 ألفا و91 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و138 ألفا و92 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 410 آلاف و48 حالة.

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إجمالي المتعافين

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