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اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في روما سيركز على احتواء جائحة كورونا

07:39 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في روما سيركز على احتواء جائحة كورونا

مجموعة العشرين

روما - (د ب أ):
يجتمع وزراء صحة مجموعة العشرين للدول الرائدة اقتصاديا في العالم في وقت لاحق اليوم الأحد في روما لمناقشة الخطوات المستقبلية في الجهود العالمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وسيركز اجتماع مجموعة العشرين، الذي تستضيفه إيطاليا ويستمر ليومين، على المعركة الجارية ضد كورونا بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل المستقبلي مع الأوبئة.

وسيبحث الوزراء أيضا طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلا. وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف هو "رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ بأنه لا ينبغي التخلي عن أي شخص".

ويعتبر هذا الاجتماع واحدا من الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا ضمن مجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر المقبل في روما.

وقبيل انعقاد الاجتماعات الرئيسية، استضاف وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا بالفعل يوم السبت خبراء لإجراء محادثات حول الصحة النفسية.

وقال "لا صحة وعافية بدون صحة نفسية سليمة"، مضيفا أنه "خلال الأشهر الصعبة للجائحة، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية".

مجموعة العشرين جائحة كورونا وزراء الصحة احتواء كورونا

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