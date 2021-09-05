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مصر تدين الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

12:40 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
مصر تدين الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - على وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين.

كما أعربت مصر عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

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Asha
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