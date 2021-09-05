رئيس وزراء بريطانيا السابق يتهم الغرب بارتكاب "انتهاك أخلاقي" بتخزين اللقاحات

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

اتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية بارتكاب "انتهاك أخلاقي" بتخزين أعداد كبيرة من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في الوقت الذي تكافح فيه الدول الفقيرة للحصول على إمدادات منه.

وفي مقال كتبه لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، دعا براون الذي يعمل حاليًا كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة مجموعة الدول السبع الآخرين إلى شحن اللقاحات بشكل طارئ من المخازن في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أفريقيا التي تواجه صعوبات في سد احتياجات سكانها من اللقاح.

وأشار إلى أن الدول الغربية تحتفظ بنحو 300 مليون جرعة من اللقاحات، في الوقت الذي لم يحصل سوى 70 مليون شخص في أفريقيا على اللقاح، مشيرا إلى أنه بحلول عطلة عيد الميلاد، سيكون لدى الغرب مليار جرعة فائضة حتى إذا جرى تطعيم جميع من يبلغون 12 عاما من العمر فأكثر في الولايات المتحدة وأوروبا، ومُنح كل بالغ في تلك البلدان جرعة تعزيزية.