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إصابة قيادي في الحشد الشعبي العراقي جراء انفجار في ديالي

12:06 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
إصابة قيادي في الحشد الشعبي العراقي جراء انفجار في ديالي

انفجار - صورة ارشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إصابة قيادي في الحشد الشعبي؛ جراء انفجار عبوة لاصقة في بعقوبة بمحافظة ديالى.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية، إن: "عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت مساء اليوم ضمن مدينة بعقوبة في ديالى؛ الأمر الذى أدى إلى إصابة قيادي في الحشد الشعبي كان داخل السيارة".

جدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بين الحين والأخر العناصر الأمنية والمدنيين عبر انفجارات وهجوم مسلح في أنحاء العراق.

في المقابل تشن الأجهزة الأمنية عمليات أمنية لملاحقة عناصر التنظيم والموالين لها في ربوع البلاد.

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انفجار ديالي الحشد الشعبي العراقي انفجار عبوة لاصقة

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