مقتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية في هجوم مسلح بكركوك العراقية

العراق - (أ ش أ)

لقي خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية مصرعهم؛ جراء هجوم مسلح في محافظة كركوك العراقية.

وقال مصدر أمني، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية السبت، إن: "هناك هجوما مسلحا وقع مساء اليوم على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بكركوك، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من الاتحادية".

وكان العراق قد أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في أواخر 2017، إلا أن بقايا التنظيم لا تزال تشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في ربوع البلاد.