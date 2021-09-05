مقتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية في هجوم مسلح بكركوك العراقية
العراق - (أ ش أ)
لقي خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية مصرعهم؛ جراء هجوم مسلح في محافظة كركوك العراقية.
وقال مصدر أمني، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية السبت، إن: "هناك هجوما مسلحا وقع مساء اليوم على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بكركوك، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من الاتحادية".
وكان العراق قد أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في أواخر 2017، إلا أن بقايا التنظيم لا تزال تشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في ربوع البلاد.
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