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البرازيل تُعلق صادرات لحوم إلى الصين بعد رصد حالات لمرض جنون البقر

11:30 م السبت 04 سبتمبر 2021
البرازيل تُعلق صادرات لحوم إلى الصين بعد رصد حالات لمرض جنون البقر

بقر

برازيليا - (د ب أ)

علقت البرازيل مؤقتا صادرات لحوم البقر إلى الصين بعد الابلاغ عن حالتين من مرض جنون البقر فى ولايتى ميناس جيرايس وماتو جروسو، وفقا لما جاء فى مذكرة صادرة عن وزارة الزراعة البرازيلية.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ اليوم السبت وسوف يستمر حتى تنتهى السلطات الصينية من إجراء تقييم ، وأضافت انه لا يوجد خطر على البشر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن البرازيل هي أكبر مُصدّر للحوم البقر في العالم، والصين هي أكبر سوق لها.

يشار إلى أن مرض الالتهاب الدماغى الإسفنجي البقري، الذي يعرف بـجنون البقر هو مرض دماغي مميت يصيب البقر ويؤدي إلى انكماش الدماغ والنخاع الشوكي.

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