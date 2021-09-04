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إصابة ٣ أشخاص جراء قصف تركي على إقليم كردستان العراق

11:21 م السبت 04 سبتمبر 2021
إصابة ٣ أشخاص جراء قصف تركي على إقليم كردستان العراق

قصف تركي

بغداد - (د ب أ)

أفاد مسؤول عراقي كردي َمساء اليوم السبت باصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء سقوط قذيفة مدفعية للجيش التركي قرب منزل في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وقال سربست آكري، مدير ناحية كاني ماسي الحدودية التابعة لقضاءالعمادية شمال شرقي محافظة دهوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن: "المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية هروري التي تقع غرب مركز ناحية كاني ماسي، مشيرا إلى أن إحدى القذائف سقطت قرب منزل أحد سكان القرية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأضاف آكري أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى زاخو لتلقي العلاج".

يذكر أن القوات العسكرية التركية تواصل قصف المناطق الحدودية في إقليم كردستان بالإضافة إلى عمليات توغل برية يقوم بها الجيش التركي بذريعة ملاحقة مسلحي ومواقع حزب العمال الكردستاني التركي المعارض.

قصف تركي إقليم كردستان العراق بغداد

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