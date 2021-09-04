رئيس برلمان زيمبابوي يشيد بما تشهده الجمهورية الجديدة في مصر من تطورات

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد رئيس البرلمان الزيمبابوي جاكوب موديندا، بما تشهده الجمهورية الجديدة في مصر من تطورات وطفرة في مختلف مناحي الحياة، التي لمسها خلال زيارته لمصر في مايو الماضي.

وأكد رئيس البرلمان الزيمبابوي - خلال استقباله سفير مصر في هراري محمود عامر - رغبة بلاده في محاكاة التجربة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والبناء والتشييد، لاسيّما جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مرافق الدولة الأساسية في الريف المصري.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت - أن السفير المصري نقل للمسئول الزيمبابوى رسالة من رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي.

وتباحث الطرفان حول سبل تقديم مصر لخبراتها في مجالات عدة؛ بما يسهم في دعم زيمبابوي؛ تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم والمساندة المصرية لدول القارة الأفريقية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور؛ لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، وذلك بشقيها الاقتصادي والتجاري وبما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والزيمبابوي.