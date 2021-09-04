زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 61 كيلومترا غربي مدينة بانجونا، الواقعة في جزيرة بوجانفيل.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.