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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

10:34 م السبت 04 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال

بورت مورسبي - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 61 كيلومترا غربي مدينة بانجونا، الواقعة في جزيرة بوجانفيل.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال بابوا غينيا بورت مورسبي

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