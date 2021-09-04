بعد ٤ أيام من تحطم مروحية.. البحرية الأمريكية توقف عمليات الإنقاذ

واشنطن - (د ب أ)

بعد أربعة أيام من تحطم مروحية عسكرية أمريكية قبالة سوحل كاليفورنيا، أوقفت البحرية الأمريكية عملية إنقاذ الطاقم.وأعلنت البحرية الأمريكية اليوم السبت وفاة أفراد الطاقم الخمسة المفقودين.

كانت خدمات الطوارئ قامت بالبحث المكثف عن المفقودين لأكثر من 72 ساعة.

وبحسب الجيش الأمريكي، تحطمت المروحية في البحر يوم الثلاثاء خلال رحلة روتينية بالقرب من مدينة سان دييدو الساحلية في ولاية كاليفورنيا الجنوبية.

ويجري التحقيق حاليا في أسباب تحطم الطائرة.