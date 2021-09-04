بسبب هجوم مسلح ضد "سد النهضة".. صراع تصريحات بين السودان وإثيوبيا

(وكالات)

تصاعدت وتيرة الخلافات بين السودان وإثيوبيا مؤخرًا، بعد اتهام الأخيرة بتسهيل الخرطوم مهمة مقاتلين من "جبهة تحرير تيجراي"، في الدخول عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية، لتخريب ووقف أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

رغم إعلان السلطات الإثيوبية إحباط "محاولة تعطيل بناء سد النهضة"، إلا أن بيان الجيش الإثيوبي أمس، أثار حفيظة السودان، بعدما اتهمه بتسهيل مهمة مقاتلي جبهة تحرير تيجراي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، في وقت سابق أمس أنها أفشلت "هجوما إرهابيا" لعناصر جبهة تيجراي لاستهداف سد النهضة، واشتبكت مع المسلحين ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

وأضافت في بيان أن 50 مسلحا قتلوا، وأصيب 70 آخرين من عناصر قوات جبهة تيجراي، بعدما حاولوا التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.

فيما أفادت إذاعة فانا الإثيوبية أن المجموعة حاولت التسلل إلى البلاد من السودان، مشيرة إلى أن الجيش عثر على ألغام مضادة للمركبات وأنواع مختلفة من المتفجرات مع المجموعة.

تأتي تلك الاتهامات، فيما يواجه البلدان منذ أشهر توترات مستمرة على خلفية الحدود وتدفق آلاف الإثيوبيين الهاربين من تيجراي نحو الحدود السودانية، فضلا عن ملف سد النهضة الشائك الذي لا تزال المفاوضات بشأنه متعثرة منذ سنوات.

"لا نية للغزو"

نفى السودان الاتهامات الإثيوبية. وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبو هاجة، أمس الجمعة، إن على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية "بعيداً عن السودان".

ونقل بيان نشرته القوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك عن أبو هاجة قوله "لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

كما شدد على أن "السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها"، داعيا القيادة الإثيوبية إلى العمل على حل صراعاتها بعيداً عن إقحام السودان فيها، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن التصريح السوداني عن "الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".

فيما أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه لضرب دول أخرى، لافتة إلى أنه لا نية للخرطوم "بغزو أراضي الغير".

وقالت الخارجية السودانية، اليوم السبت "نطالب الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان".

وأضافت أن "السودان يطالب بوقف الاعتداءات ضد السودان لصالح أغراض شخصيات ومجموعات محددة، وأن إثيوبيا تقحم اسم السودان كلما تفاقمت أوضاعها الداخلية".​