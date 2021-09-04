إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، أنه أصيب بفيروس كورونا، وأنه يخضع للعزل المنزلي.

وقال النجيب، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم السبت، إنه في نهاية الاسبوع المنصرم اتضح أنه كان من المخالطين لأحد الزملاء المصابين أثناء العمل، وأجرى جميع المخالطين الفحوصات وكانت النتيجة سلبية.

وأوضح أنه مع بداية الاسبوع شعر ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا، فأعاد الفحص وكانت النتيجة إيجابية، لافتا إلى أنه يتماثل للشفاء بفضل اللقاح الذي كان قد تلقاه مسبقا.

وأضاف أنه بصحة جيدة ويتابع سير العمل في وزارة الصحة من الحجر المنزلي، داعيا جميع المواطنين إلى الإسراع بتلقي لقاحات كوفيد ١٩ حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.

يشار إلى أنه حسب آخر تقرير لوزارة الصحة السودانية، بلغ إجمالي الحالات المصابة ٣٧ ألفا و ٧١٥ مصابا، من بينها ٢٨٣٧ وفاة.