بايدن يتفقد آثار إعصار إيدا في نيويورك ونيوجيرسي

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة المناطق التي تعرضت لأضرار جراء الإعصار إيدا في نيويورك سيتي ونيوجيرسي، حيث ضربتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة ما لا يقل عن 40 شخصا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت إن بايدن سيتوجه إلى مانفيلي ونيوجيرسي وحي كوينز في نيويورك يوم الثلاثاء لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة الرئيس أمس الجمعة إلى لويزيانا، حيث التقى مع المسؤولين المحليين والحاكم جون بيل إدواردز مع بقاء مئات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء.

وفي نيويورك، غمرت مياه الفيضانات مترو الأنفاق وطفت القمامة فوق المياه بشوارع المدينة. وحوصر العديد من الذين لقوا حتفهم في شقق الطابق السفلي بالمباني التي غمرتها المياه.