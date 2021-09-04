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بايدن يتفقد آثار إعصار إيدا في نيويورك ونيوجيرسي

09:17 م السبت 04 سبتمبر 2021
بايدن يتفقد آثار إعصار إيدا في نيويورك ونيوجيرسي

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة المناطق التي تعرضت لأضرار جراء الإعصار إيدا في نيويورك سيتي ونيوجيرسي، حيث ضربتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة ما لا يقل عن 40 شخصا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت إن بايدن سيتوجه إلى مانفيلي ونيوجيرسي وحي كوينز في نيويورك يوم الثلاثاء لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة الرئيس أمس الجمعة إلى لويزيانا، حيث التقى مع المسؤولين المحليين والحاكم جون بيل إدواردز مع بقاء مئات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء.

وفي نيويورك، غمرت مياه الفيضانات مترو الأنفاق وطفت القمامة فوق المياه بشوارع المدينة. وحوصر العديد من الذين لقوا حتفهم في شقق الطابق السفلي بالمباني التي غمرتها المياه.

جو بايدن الرئيس الأمريكي إعصار إيدا نيويورك نيوجيرسي

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