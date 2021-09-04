"لا نية لنا في غزو الغير".. السودان يطالب إثيوبيا بوقف الاعتداءات ضده

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن بلاده لن تسمح باستغلال أراضيها لضرب دول أخرى، لافتة إلى أنه لا نية للخرطوم "بغزو أراضي الغير".

وقالت الخارجية السودانية، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت "نطالب الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان".

وأضافت أن "السودان يطالب بوقف الاعتداءات ضد السودان لصالح أغراض شخصيات ومجموعات محددة، وأن إثيوبيا تقحم اسم السودان كلما تفاقمت أوضاعها الداخلية".

بعد اتهام أديس أبابا للخرطوم بدعم مقاتلي تيغراي لتخريب سد النهضة، نفت السودان تلك الاتهامات جملة وتفصيلا. وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبو هاجة في وقت متأخر أمس الجمعة إن على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية "بعيداً عن السودان".

ونقل بيان نشرته القوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك عن أبو هاجة قوله "لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".