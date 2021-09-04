رئيس وزراء ليبيا يطلب من المدعي العسكري سرعة التحقيق في اشتباكات طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع الليبي عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس​قبل يومين.

وشدد الدبيبة، خلال لقائه مع رحومة، اليوم السبت، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي وقت سابق من اليوم علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، مؤكدة أن "التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة".