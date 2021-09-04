Masrawy logo white

أفريقيا تسجل 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات بفيروس كورونا

07:20 م السبت 04 سبتمبر 2021
أفريقيا تسجل 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا في أفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات على مستوى القارة.

ونقل موقع (all africa) الإلكتروني عن المراكز القول إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 198 ألفا و587 وفاة، وسط تعافي 7 ملايين و46 ألفا و164 شخصا على مستوى القارة السمراء.

وتعتبر جنوب أفريقيا والمغرب وتونس واثيوبيا من بين الدول التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة على مستوى دول القارة السمراء.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في أفريقيا فيروس كورونا كوفيد19 أفريقيا

الخبر التالى:

رئيس وزراء ليبيا يطلب من المدعي العسكري سرعة التحقيق في اشتباكات طرابلس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا