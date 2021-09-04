أفريقيا تسجل 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات بفيروس كورونا
أديس أبابا - (أ ش أ):
أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات على مستوى القارة.
ونقل موقع (all africa) الإلكتروني عن المراكز القول إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 198 ألفا و587 وفاة، وسط تعافي 7 ملايين و46 ألفا و164 شخصا على مستوى القارة السمراء.
وتعتبر جنوب أفريقيا والمغرب وتونس واثيوبيا من بين الدول التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة على مستوى دول القارة السمراء.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان