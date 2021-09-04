أفريقيا تسجل 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات بفيروس كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات على مستوى القارة.

ونقل موقع (all africa) الإلكتروني عن المراكز القول إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 198 ألفا و587 وفاة، وسط تعافي 7 ملايين و46 ألفا و164 شخصا على مستوى القارة السمراء.

وتعتبر جنوب أفريقيا والمغرب وتونس واثيوبيا من بين الدول التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة على مستوى دول القارة السمراء.