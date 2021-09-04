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وزير خارجية إيران: المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين

06:48 م السبت 04 سبتمبر 2021
وزير خارجية إيران: المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين

حسين أمير عبد اللهيان

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن خيار المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال عبد اللهيان خلال الاتصال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كسابق عهدها ستدعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده وإنشاء دولة مستقلة تشمل جميع الأراضي التاريخية في فلسطين وعاصمتها القدس".

من جهته، أثنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على مواقف إيران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في هذا البلد.

حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إيران تحرير فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

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