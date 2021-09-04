شركة موديرنا تطلب الموافقة لاستخدام جرعة ثالثة في أوروبا من لقاحها

واشنطن - (أ ش أ):

تقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية المطورة للقاح المضاد لـ (كوفيد-19) بطلب للهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاح في التكتل.

وأضافت الشركة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن بيانات الدراسة السريرية وتحليلات إضافية أظهرت أن جرعة معززة قدرها 50 ميكروجراما من لقاحها تحفز استجابات قوية للأجسام المضادة ضد سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وذكرت الشركة إنها قد أكملت تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ "إف دي إيه" لاستخدام جرعة معززة ثالثة من لقاحها ذو الجرعتين بالولايات المتحدة.