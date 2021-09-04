Masrawy logo white

شركة موديرنا تطلب الموافقة لاستخدام جرعة ثالثة في أوروبا من لقاحها

06:10 م السبت 04 سبتمبر 2021
شركة موديرنا تطلب الموافقة لاستخدام جرعة ثالثة في أوروبا من لقاحها

لقاح موديرنا

واشنطن - (أ ش أ):

تقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية المطورة للقاح المضاد لـ (كوفيد-19) بطلب للهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاح في التكتل.

وأضافت الشركة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن بيانات الدراسة السريرية وتحليلات إضافية أظهرت أن جرعة معززة قدرها 50 ميكروجراما من لقاحها تحفز استجابات قوية للأجسام المضادة ضد سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وذكرت الشركة إنها قد أكملت تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ "إف دي إيه" لاستخدام جرعة معززة ثالثة من لقاحها ذو الجرعتين بالولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

لقاح موديرنا شركة موديرنا أوروبا فيروس كورونا

الخبر التالى:

السودان يسعى إلى التفاهم مع الدول العربية حول معالجة ديونه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا