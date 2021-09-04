وزير إيطالي: أوروبا بحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال التكنولوجي

روما - (د ب أ)

حث عضو في حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على ضرورة أن تطور أوروبا اكتفائها الذاتي في مجال التكنولوجيات بما في ذلك أشباه الموصلات لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

وقال فيتوريو كولاو وزير الابتكار التكنولوجي في إيطاليا اليوم السبت فى منتدى امبروسيتى فى سيرنوبيو: "إنه من الضروري استخدام أموال التعافي في الاتحاد الاوروبى لاعادة الاكتفاء الذاتى الكبير من التكنولوجيا "، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لا يمكن أن يعتمد مستقبلنا كليا على الآخرين".

وقال إن أوروبا تحتاج على سبيل المثال إلى احراز مزيد من التقدم"، وأشار إلى مجالات مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.