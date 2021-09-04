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حكومة ولاية كاليفورنيا تطلب 16 مليون دولار لدعم اللاجئين الأفغان

05:35 م السبت 04 سبتمبر 2021
حكومة ولاية كاليفورنيا تطلب 16 مليون دولار لدعم اللاجئين الأفغان

اللاجئين الأفغان

كاليفورنيا - (أ ش أ):

تقدمت حكومة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، بطلب للحصول على دعم مادي قيمته 16.7 مليون دولار أمريكي من صندوق الأموال العامة الخاص بالولاية للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم، ورئيس مجلس شيوخ الولاية تيمبور أتكنز، والمتحدث باسم الجمعية العمومية للولاية أنثوني ريندون أنه تم طلب 16.7 مليون دولار من الأموال العامة لمساعدة اللاجئين الأفغان في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن كاليفورنيا ترغب في تقديم خدمات الصحة العامة ومنافع أخرى ومزيد من الموارد للاجئين الأفغان.

وأوضحت الصحيفة أن التشريع، الذي سيعرض أمام الجمعية العمومية (البرلمان) للولاية الأسبوع المقبل، سيناقش طلب الحاكم وكذلك توسيع برنامج دعم اللاجئين الأفغان في كاليفورنيا.

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