Masrawy logo white

روسيا تعلن استعدادها بيع مقاتلات "سو-35" للصين

04:01 م السبت 04 سبتمبر 2021
روسيا تعلن استعدادها بيع مقاتلات "سو-35" للصين

طائرات روسية من طراز سو- 35

موسكو- أ ش أ:

أبدت روسيا، السبت، استعدادها بيع مقاتلات "سوخوي- 35" الحربية متعددة الاستخدامات إلى الصين.

وقال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجايف - أثناء المنتدى الاقتصادي الشرقي، حسبما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "حتى اليوم، لم نتلق أي طلبات جديدة من الصين لشراء دفعات إضافية من مقاتلات سو-35.. وفي الوقت نفسه، روسيا مستعدة لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد عند تلقيها طلبات شراء".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية بين 2 إلى 4 سبتمبر بمؤتمرات واجتماعات وجها لوجه وعبر الإنترنت، ويتناول بشكل رئيسي الفرص الجديدة لدول أقصى الشرق في العالم المُتغير".

هذا المحتوى من

مقاتلات سو-35 روسيا بيع مقاتلات سو-35 الصين الهيئة الفيدرالية الروسية

الخبر التالى:

تطعيم الأطفال ضد كورونا سيتقرر خلال أيام في بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ 60% ومد التقديم للالتحاق حتى 16 سبتمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا