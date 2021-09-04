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بنحو 40 مليون إصابة.. أمريكا في صدارة الدول الأكثر تضررا من كورونا

03:32 م السبت 04 سبتمبر 2021
بنحو 40 مليون إصابة.. أمريكا في صدارة الدول الأكثر تضررا من كورونا

فيروس كورونا

واشنطن- أ ش أ:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 مليونا و852 ألفا و576 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 647 ألفا و593 حالة.

جاءت الهند في المرتبة الثانية – وفق إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 32 مليونا و945 ألفا و907 حالات، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 440 ألفًا و225 حالة.

وأعلنت "جونز هوبكنز" ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 219 مليونا و888 ألفا و371 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 4 ملايين و555 ألفا و516 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية جامعة جونز هوبكنز الأمريكية واشنطن

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