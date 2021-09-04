رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية يصل كابول للتباحث مع طالبان

وكالات:

وصل رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية فايز حميد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، مترأسا وفدا رفيع المستوى، لبحث العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين، حسبما أفادت قناة "إيه آر واي" الباكستانية.

وفايز حميد أعلى مسؤول أجنبي يصل إلى كابول بدعوة من مجلس شورى حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وبحسب القناة، "من المقرر مناقشة قضايا المستقبل القريب للعلاقات التجارية الاقتصادية الأمنية بين طالبان وباكستان".

واستطاعت طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما غادر الرئيس أشرف غني على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.