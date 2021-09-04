قطر تعلن أن مطار كابول جاهز لاستقبال المساعدات الإنسانية

الدوحة- (بي بي سي):

قال سفير دولة قطر في أفغانستان إن فريقا تقنيا قطريا تمكن من إعادة فتح مطار كابول لاستقبال الرحلات الجوية التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وسيكون المطار جاهزا لاستئناف الرحلات المدنية الخارجية قريبا، بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة القطرية، السبت.

وتمكنت فرق الصيانة القطرية من إصلاح مدرج المطار بالتعاون مع السلطات الأفغانية، وسيرت حتى الآن رحلتان داخليتان انطلاقا من مطار العاصمة الأفغانية إلى مدينتي مزار الشريف وقندهار.