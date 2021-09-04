وصول مجموعة من اللاجئين الأفغان إلى بولندا

وارسو- أ ش أ:

وصلت مجموعة من اللاجئين الأفغان، السبت، إلى مدينة بوزنان البولندية، وذلك بعدما وافقت وارسو على استقبال 500 مواطن أفغاني، لمدة ثلاثة أشهر كبادرة تضامن مع حلفائها.

وذكر راديو (بولندا) - في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه سيتم نقل هؤلاء اللاجئين إلى أحد المستشفيات لقضاء فترة الحجر الصحي التي تستغرق 10 أيام.

كان ميشاو دوورتشيك كبير مساعدي رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، قال أمس الجمعة إن المجموعة تضم أشخاصا عملوا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال مهمته التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يظل خمسون منهم في بولندا، بينما سيتوجه الباقون إلى وجهات أخرى خلال الربع المقبل من العام.