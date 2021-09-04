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كابول: مقتل 17 شخصا على الأقل خلال احتفالات بسيطرة طالبان على "بنجشير"

01:23 م السبت 04 سبتمبر 2021
كابول: مقتل 17 شخصا على الأقل خلال احتفالات بسيطرة طالبان على "بنجشير"

حركة طالبان

وكالات:

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم بسبب إطلاق أعيرة نارية بغرض الاحتفال في العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن قالت مصادر في حركة طالبان إن المقاتلين بسطوا سيطرتهم على إقليم بنجشير الذي ظل صامدا في وجه الحركة الإسلامية، بحسب وكالة "رويترز".

ونفى قادة المعارضين لطالبان سقوط الإقليم في أيدي الحركة. وقالت وكالة شمشاد للأنباء إن "إطلاق نار في الهواء" في كابول أمس الجمعة أسفر عن مقتل 17 وإصابة 41.

وتحدثت وكالة "طلوع" للأنباء عن عدد مماثل. وقال جول زاده سانجار وهو متحدث باسم مستشفى في مدينة جلال اباد عاصمة إقليم ننكرهار إن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا بأعيرة نارية احتفالية في الإقليم الذي يقع إلى الشرق من العاصمة كابول.

وانتقد ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان هذا السلوك. وقال على تويتر "تجنبوا إطلاق النار في الهواء واشكروا الله بدلا من ذلك... يمكن للرصاص إيذاء المدنيين لذا لا تطلقوا النار لغير الضرورة".

بنجشير طالبان كابول أفغانيستان تويتر جول زاده سانجار

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