"إيرانيون حاولوا بيعي".. فتاة تقفز من الطابق الثامن في تركيا (فيديو)

وكالات:

قفزت شابة تركية تبلغ من العمر 19 عامًا من الطابق الثامن، بسبب اختطافها واحتجازها كرهينة في مدينة أنطاليا، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة وفق مقطع فيديو تداوله ناشطون أتراك.

والفتاة المدعوة شيرين قفزت من نافذة شاهقة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لترتطم بسيارة متوقفة في الشارع ثم برصيف خرساني، وفق ما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية.

وزعمت الفتاة أنها كانت مُحتجزة قسرًا، مشيرة إلى أنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران وحاولوا بيعها.

وقالت الفتاة وهي تتلوى من الألم على الأرض "ساعدوني، لقد تم اختطافي. اختطفوني وأخذوني كرهينة، جاؤوا من إيران".

'Beni kurtarın' diyerek pencereden atladı



İddiaya göre kaçırılıp rehin tutulan 19 yaşındaki Şirin N.E, apartmanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobile, ardından beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı — Takvim (@takvim) September 3, 2021

وأضافت "هذه منظمات. حاولوا بيعي. أشياء مثل هذه حدثت لي طوال حياتي. لم أدرك مدى جدية الأمر. أخذوا اللقطات بالكاميرا". وأوضحت أنها "تعرضت للتعذيب منذ طفولتها".

وتابعت: "يعني أن النساء يفكرن في أشياء معينة، لكنهن صامتات. لقد تعلمت كل شيء. الفتيات خائفات. القضية خطيرة للغاية. سيكون من الأفضل لو مت. لم أرد أن أكون معه".

من جانبه، أفاد أحد الشهود ويدعى شاهين إيديلي، والذي صوّر الفتاة بهاتفه المحمول وهي تسقط، بأنه "كان جالسًا في المطبخ. وبدأت الأصوات تتصاعد. ذهبت على الفور إلى النافذة. كانت المرأة تصرخ، أريد حتى الموت".

وبدأت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته ومعرفة ما جرى.