Masrawy logo white

"إيرانيون حاولوا بيعي".. فتاة تقفز من الطابق الثامن في تركيا (فيديو)

01:19 م السبت 04 سبتمبر 2021
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فتاة تقفز من الطابق الثامن في تركيا (فيديو)

فتاة تقفز من الطابق الثامن في تركيا

وكالات:

قفزت شابة تركية تبلغ من العمر 19 عامًا من الطابق الثامن، بسبب اختطافها واحتجازها كرهينة في مدينة أنطاليا، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة وفق مقطع فيديو تداوله ناشطون أتراك.

والفتاة المدعوة شيرين قفزت من نافذة شاهقة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لترتطم بسيارة متوقفة في الشارع ثم برصيف خرساني، وفق ما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية.

وزعمت الفتاة أنها كانت مُحتجزة قسرًا، مشيرة إلى أنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران وحاولوا بيعها.

وقالت الفتاة وهي تتلوى من الألم على الأرض "ساعدوني، لقد تم اختطافي. اختطفوني وأخذوني كرهينة، جاؤوا من إيران".

وأضافت "هذه منظمات. حاولوا بيعي. أشياء مثل هذه حدثت لي طوال حياتي. لم أدرك مدى جدية الأمر. أخذوا اللقطات بالكاميرا". وأوضحت أنها "تعرضت للتعذيب منذ طفولتها".

وتابعت: "يعني أن النساء يفكرن في أشياء معينة، لكنهن صامتات. لقد تعلمت كل شيء. الفتيات خائفات. القضية خطيرة للغاية. سيكون من الأفضل لو مت. لم أرد أن أكون معه".

من جانبه، أفاد أحد الشهود ويدعى شاهين إيديلي، والذي صوّر الفتاة بهاتفه المحمول وهي تسقط، بأنه "كان جالسًا في المطبخ. وبدأت الأصوات تتصاعد. ذهبت على الفور إلى النافذة. كانت المرأة تصرخ، أريد حتى الموت".

وبدأت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته ومعرفة ما جرى.

فتاة تقفز من الطابق الثامن تركيا مدينة أنطاليا ناشطون أتراك خطف فتاة

الخبر التالى:

كابول: مقتل 17 شخصا على الأقل خلال احتفالات بسيطرة طالبان على "بنجشير"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق في أكتوبر.. تنبيه مهم من التموين بشأن صرف الخبز المدعم- صورة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا